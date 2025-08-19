Cadavere in una spiaggia pubblica di Napoli, Polizia indaga

agenzia

Trovato stamani, è un giovane algerino. Nessun segno di violenza

NAPOLI, 19 AGO – La polizia di Stato, coordinata dalla Procura, sta indagando sulla morte di un cittadino straniero, un algerino di 28 anni, il cui cadavere è stato trovato a “Mappatella Beach”, come è conosciuto un popolare lido pubblico del lungomare di Napoli, molto frequentato durante tutta l’estate. Stamani, intorno alle 6, è stata segnalata la presenza del corpo di un uomo sulla spiaggetta. Sono intervenuti gli agenti del commissariato San Ferdinando e le volanti dell’Upg che hanno riscontrato che l’uomo era morto. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un algerino di 28 anni, sul cui corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. Sarà l’autopsia a fare luce sulle cause della morte. La Procura di Napoli ha delegato le indagini agli agenti del commissariato San Ferdinando.

