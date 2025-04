Cadavere non identificato nel lago Lucrino a Pozzuoli

agenzia

Carabinieri non escludono ipotesi malore o suicidio

NAPOLI, 27 APR – I carabinieri hanno ritrovato nel lago Lucrino a Pozzuoli il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un’età apparente di circa cinquant’anni. Gli accertamenti sono ancora in fase embrionale ma non si escludono da parte dei militari le ipotesi di malore e suicidio. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono sul posto per i rilievi. Indagini in corso

