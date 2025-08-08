Cadavere su una barca in Costa Smeralda, è giallo

agenzia

Un giovane di circa 20 anni trovato privo di vita

OLBIA, 08 AGO – Giallo nella Marina di Portisco, alle porte della Costa Smeralda. Il cadavere di un giovane, di circa 20 anni, è stato ritrovato nella tarda mattinata in un’ imbarcazione ormeggiata nel porticciolo turistico, in territorio di Olbia. Immediatamente allertate le forze dell’ordine, sul posto è ora presente la polizia di Stato con la sua sezione scientifica che sta svolgendo i rilievi per capire le cause della morte del giovane, e una squadra dei vigili del fuoco.

