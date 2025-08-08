Cadavere su una barca in Costa Smeralda, un giovane ucciso dalle esalazioni del wc chimico

Il caso

Lo yacht era ormeggiato nella banchina della Marina di Portisco

E’ morto a causa delle esalazioni fuoriuscite dal wc chimico, il giovane di 21 anni trovato senza vita questa mattina su di uno yacht ormeggiato nella banchina della Marina di Portisco, alle porte della Costa Smeralda, nel comune di Olbia. A confermarlo sono i medici del 118 giunti sul luogo al momento del ritrovamento del cadavere. A portare avanti le indagini sono gli agenti della polizia di stato e della sezione scientifica, con i vigili del fuoco del nucleo batteriologico chiamati a verificare ulteriormente quanto è accaduto a bordo dell’imbarcazione.

