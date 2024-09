Cadavere sui binari nel Varesotto, linea bloccata per Malpensa

agenzia

Suicidio o incidente, indagano gli agenti della Polfer

VARESE, 07 SET – Il cadavere di una persona è stato notato stamani alle 8 sui binari non lontani dalla stazione ferroviaria di Castellanza (Varese), all’altezza di via Morelli. A dare l’allarme è stato il macchinista di un convoglio in transito che ha visto il corpo e ha bloccato la corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della Polfer. La persona trovata morta sarebbe stata investita da un altro convoglio in transito ma non è chiaro quando. Probabilmente nella notte. Gli agenti dovranno ora stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. La linea per Novara e Malpensa è attualmente bloccata per consentire gli accertamenti delle forze di polizia. Trenord dalle 8.30 ha istituito un servizio di bus sostitutivi per collegare la tratta compresa tra Busto Arsizio Nord e Saronno. I treni subiranno variazioni di orario e cancellazioni.

