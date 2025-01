Cadavere trovato a Perugia, ipotesi studente scomparso

Indagini

Sul posto il procuratore Cantone e l'aggiunto Petrazzini

Il cadavere di un giovane è stato trovato in un locale non lontano dal centro di Perugia. Sono in corso accertamenti per stabilire se sia quello dello studente scomparso da alcuni giorni. Sul posto del ritrovamento si sono subito recati il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone e l’aggiunto Giuseppe Petrazzini. Atteso l’intervento anche del medico legale.

