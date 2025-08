Cade da balaustra Teatro Olimpico di Vicenza, ferito turista

agenzia

L'uomo sempre rimasto cosciente, la dinamica da chiarire

VICENZA, 02 AGO – Un turista straniero è rimasto ferito dopo essere caduto dalla balaustra del Teatro Olimpico, a Vicenza. L’uomo è stato subito soccorso e portato all’ospedale cittadino. Secondo le prime informazioni, è rimasto sempre cosciente mentre veniva trasferito in ambulanza al pronto soccorso del San Bortolo. Non si conoscono al momento particolari sulla dinamica dell’incidente, avvenuto a ridosso dell’orario di chiusura per le visite al capolavoro architettonico del vicentino Vincenzo Scamozzi.

