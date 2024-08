Cade da giostra in movimento, ferito un 13enne nel Tarantino

agenzia

Trasportato in codice rosso in ospedale. Indagano i carabinieri

LEPORANO, 04 AGO – Un ragazzino di 13 anni ieri sera è stato sbalzato fuori da una giostra in movimento durante la festa patronale di Sant’Emidio, a Leporano (Taranto) ed è stato trasportato d’urgenza in in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove viene sottoposto ad accertamenti. Non corre pericolo di vita. A quanto si è appreso avrebbe riportato un trauma contusivo del rachide cervicale e e di una caviglia e altre contusioni. Dopo un volo di circa tre metri, l’adolescente è caduto pesantemente sul terreno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Locale. La giostra è stata chiusa per motivi di sicurezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA