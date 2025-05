Cade da impalcatura, morto imprenditore edile nel Vicentino

agenzia

Stava controllando avanzamento lavori di una ristrutturazione

ROANA, 23 MAG – Un imprenditore edile è morto cadendo da un’impalcatura ad un’altezza di 8 metri. L’incidente sul lavoro è accaduto a Roana (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava controllando l’avanzamento dei lavori di una ristrutturazione in via Maggiore e avrebbe perso l’equilibrio che l’ha fatto cadere nel vuoto. Sul posto è intervenuto il Suem 118 contattato dagli operai che hanno prestato i primi soccorsi. I paramedici hanno trasportato il ferito all’ospedale di Asiago (Vicenza) in codice giallo per un forte trauma cranico e un trauma toracico. L’uomo però è deceduto qualche ora dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Canove (Vicenza) e il personale dello Spisal. Il cantiere da quanto si apprende è sotto sequestro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA