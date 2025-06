Cade da soppalco, gravemente ferito ingegnere nel Salernitano

agenzia

Trasportato con eliambulanza, accertamenti su dinamica incidente

ALBANELLA (SALERNO) 23 GIU – Incidente sul lavoro questa mattina ad Albanella, in provincia di Salerno, dove un ingegnere 42enne del posto è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta da un soppalco in legno all’interno di un deposito di materiali. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto violentemente a terra dopo un volo di alcuni metri d’altezza. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte un’ambulanza ed un’automedica. Dopo aver messo in sicurezza il ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 che ha trasportato il professionista all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. L’uomo ha riportato una grave frattura a una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

