Cade da tetto di casa, morto uomo nel Vicentino

agenzia

Vittima era salito per svolgere alcuni lavori

SANTORSO, 26 APR – Un uomo di 58 anni è morto questa mattina a Santorso (Vicenza) precipitando dal tetto di un edificio, da un’altezza di circa 6 metri. A dare l’allarme sono state alcune persone che si trovavano nelle vicinanze: sul posto è giunta dopo pochi minuti un’ambulanza dell’ospedale Alto Vicentino, i cui sanitari che hanno prestato alla vittima le prime cure sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sono arrivati anche i vigili del fuoco di Schio, i carabinieri di Piovene Rocchette e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7, che stanno svolgendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione. l’uomo era salito sul tetto dello stabile per organizzare alcuni lavori quando, per cause in fase di accertamento, la copertura della struttura ha ceduto sotto ai suoi piedi, facendolo precipitare nel vuoto.

