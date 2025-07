Cade da un sentiero, grave turista nel Bellunese

agenzia

MILANO, 06 LUG – Una escursionista di 57 anni della Repubblica Ceca è caduta oggi intorno a mezzogiorno da un sentiero mentre con la famiglia si trovava sotto il lago del Coldai in provincia di Belluno. Sono stati i presenti a dare l’allarme. Subito è arrivato sul posto l’elicottero del servizio di urgenza-emergenza medica di Pieve di Cadore. L’équipe medica ha prestato i primi soccorsi alla donna che era incosciente a causa dei traumi che ha riportato cadendo sulle rocce. Imbarellata e portata a bordo prima del temporale è stata trasportata all’ospedale di Treviso dove si trova ora in gravi condizioni. In precedenza l’elisoccorso era intervenuto a Cima Ambrizzola, per un 42enne di Taibon Agordino, nel Bellunese, che non riusciva a scendere da solo e che è stato recuperato e portato a valle.

