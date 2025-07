Cade dagli anelli alle Universiadi, ansia per il ginnasta Bonicelli: è stato operato al collo, è in coma

L'INCIDENTE

È stato immediatamente soccorso dalla équipe medica. La squadra è stata ritirata dalla competizione

Attesa e ansia per Lorenzo Bonicelli, l’azzurro della ginnastica artistica caduto durante l’esercizio agli anelli alle Universiadi in corso a Essen, in Germania. Il fatto è avvenuto due giorni fa. Il 23enne di Lecco, uscito male nella terza rotazione del suo esercizio è stato soccorso dallo équipe medica dell’organizzazione e dai responsabili sanitari di Fisu e Cusi, prima di essere trasportato al vicino Policlinico universitario dove è stato operato al collo.