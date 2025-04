Cade dal monopattino e muore in ospedale,tre le inchieste aperte

agenzia

Ancora nessun indagato. Per famiglia è stata fatta Tac sbagliata

CASSINO, 07 APR – Sono tre le inchieste aperte: una della procura di Cassino, una del Ministero della Sanità, una interna della Asl di Frosinone su richiesta della regione Lazio che ha chiesto una relazione ed invierà suoi ispettori. Tutte puntano ad accertare se poteva salvarsi Charles Yeboah Baffou, lo studente universitario di 24 anni immigrato dal Ghana e laureando nella specialistica in Management Internazionale all’Università di Cassino, morto sabato mattina durante un intervento chirurgico compiuto nell’ospedale Santa Scolastica di Cassino dov’era stato portato in ambulanza all’1.40 della notte dopo una caduta dal monopattino. Lo studente era stato dimesso dopo una Tac alla testa ma aveva la milza ed i reni lesionati, come accertato dalla Tac Addominale fatta solo alle 7 del mattino. Il sostituto procuratore Andrea Corvino ha disposto un serie di esami clinici e per il momento i sanitari che all’1.40 della notte hanno visitato Charles vengono sentiti come ‘persone informate dei fatti’. La famiglia vuole sapere perché nonostante il ragazzo lamentasse dolori non sia stato sottoposto subito alla tac addominale che avrebbe potuto individuare l’emorragia interna di cui poi è morto. Al momento nessuno dei sanitari è stato iscritto nel registro degli indagati. Il Direttore Generale Arturo Cavaliere, a nome dell’Asl di Frosinone, oggi ha espresso “piena vicinanza alla famiglia del 24enne ghanese”, confermando che l’azienda “ha attivato tutte le procedure interne per le verifiche sull’accaduto”. A puntare il dito contro la Asl è stato il fratello della vittima, Nana Osei Bonsu Baffour che oggi è rientrato a Verona dove lavora e si prepara a tornare in Ciociaria con il padre che vive a Carpi e lavora in un’industria alimentare. “Nessuno ci ha avvertito, ho letto dell’incidente a mio fratello sul web. In ospedale non me lo hanno voluto far vedere. È stata la polizia ad avere un po’ di umanità”.

