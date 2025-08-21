Cade dal pedalò e affoga, recuperato corpo nel Lago di Garda

agenzia

L'allarme lanciato da un connazionale

(v.: ‘Cadavere recuperato a Peschiera nel…’ delle 11.20) (ANSA) – VERONA, 21 AGO – E’ un cittadino indiano di 40 anni l’uomo morto nelle acque del lago di Garda, il cui corpo è stato recuperato stamani a Peschiera del Garda (Verona). La scomparsa del 40enne era stata segnalata da diverse ore da parte di un connazionale, che era uscito in pedalò con la vittima e lo avrebbe visto cadere in acqua. A notare il corpo che galleggiava è stato stamani un passante che stava camminando sul lungolago, e che ha lanciato l’allarme. Sono stati così chiamati i carabinieri, che sono intervenuti assieme alla Squadra nautica della Polizia di Stato di Peschiera e hanno riportato il cadavere a riva. Per ore nelle ricerche è stata impegnata anche la Guardia Costiera, che con i sommozzatori e i mezzi di soccorso ha scandagliato il lago. Un’ipotesi è che l’uomo possa essere stato colpito da un malore dopo un tuffo.

