Cade dal tetto di un capannone, muore operaio vicino a Latina

Stava eseguendo lavori sul solaio, la vittima è un 60enne

APRILIA, 25 MAR – Un operaio è morto nel pomeriggio in un’azienda di via della Meccanica, ad Aprilia, in provincia di Latina. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di circa 60 anni, sarebbe caduto dal tetto di un capannone mentre effettuava dei lavori sul solaio. Immediato l’intervento sul posto dei soccorsi, purtroppo inutili, arrivati con un’ambulanza del 118 e un’eliambulanza, oltre ai vigili del fuoco e il personale della Asl. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

