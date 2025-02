Cade dal tetto in un cantiere, gravissimo un muratore 41enne

agenzia

Infortunio sul lavoro nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 27 FEB – Grave infortunio sul lavoro stamattina a Reggio Emilia. Un muratore di 41 anni è caduto da un’altezza tra i 6 e gli 8 metri, dal tetto di un edificio in costruzione nei pressi dell’azienda agricola ‘Pedrotti’, in via Casaloffia al civico 11, nei pressi della frazione di Cella. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. È successo intorno alle 9.30. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, dipendente di un’impresa edile che sta realizzando una nuova stalla per conto dell’azienda agricola, all’improvviso è volato al suolo. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero del 118. Sul luogo anche i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Ausl che indagano per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.

