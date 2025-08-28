Cade dalla barca a vela e viene ucciso dall’elica ad Ancona

agenzia

Vittima un 62enne del posto, con lui quattro persone a bordo

ANCONA, 28 AGO – Mentre era a bordo di una barca insieme ad altre quattro persone, è stato colpito da un albero della vela ed è caduto in acqua venendo risucchiato dall’elica del motore. L’incidente, avvenuto in mare davanti alla costa anconetana, è costato la vita ad un 62enne residente ad Ancona: le ferite sono risultate mortali per l’uomo e a nulla sono serviti i tentativi del figlio della vittima di prestare i primi soccorsi. Dopo l’incidente è stata allertata la capitaneria di porto che ha raggiunto il natante per poi fare rotta verso il porto di Ancona. Per uomo classe 1963 purtroppo non c’è stato nulla. Sul posto due ambulanze della Croce gialla di Ancona, una della Croce Rossa comitato di Ancona oltre all’automedica. Si tratta della seconda morte in mare in poche ore in provincia Ancona: nel pomeriggio era deceduta una 23enne di Monza, annegata mentre faceva il bagno a Sirolo (Ancona) vicino alla spiaggia dei Lavi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA