Cade dalla finestra, ragazza di 22 anni gravissima a Pavia

agenzia

Trovata in strada da passanti, ricoverata in prognosi riservata

PAVIA, 27 GIU – E’ ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia la studentessa di 22 anni che ieri mattina, all’alba, è caduta da una finestra del suo appartamento, da un’altezza di circa 6 metri. Il fatto è avvenuto in via XX Settembre, nel centro storico di Pavia. La giovane è stata sottoposta a un intervento chirurgico per cercare di salvarle l’uso delle gambe, attraverso una decompressione midollare. La prognosi resta riservata: la ragazza è in coma e intubata. Gli agenti della squadra volante della Questura di Pavia hanno aperto un’indagine per chiarire cosa abbia provocato la caduta della ragazza. Al momento, le ipotesi più probabili sembrano essere quelle di un gesto volontario o di una caduta accidentale. La 22enne vive nell’appartamento di via XX Settembre con un’amica che in quel momento stava dormendo. Viene escluso che nell’appartamento potesse esserci un’altra persona. Quando è stata soccorsa, la studentessa era in pigiama e senza scarpe. A notarla, priva di sensi lungo la via, sono state altre tre ragazze che stavano rientrando a casa dopo una festa.

