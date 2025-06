Cade e annega in un torrente nel Biellese, è migrante 37enne

agenzia

Attraversò Mediterraneo su una barca di fortuna, era integrato

BIELLA, 02 GIU – E’ di Happines Eiyegbenin, 37enne di origine nigeriana, il cadavere recuperato nel torrente Cervo nel Biellese ieri pomeriggio dai vigili del fuoco. nel Biellese affogando in un corso d’acqua. L’uomo era con alcuni amici a Vigliano quando, secondo quanto ricostruito, si sarebbe avvicinato alla spiaggia e poi sarebbe caduto. Il 37enne era integrato nella comunità biellese. Lavorava come allestitore di mostre per E20progetti. Per arrivare in Italia aveva attraversato il Mediterraneo su una barca di fortuna per raggiungere l’Italia dall’Africa.

