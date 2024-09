Cade e batte la testa, salvato escursionista nella notte

agenzia

"Mamma non ricordo nulla, sono ferito"

AOSTA, 31 AGO – Ha battuto la testa cadendo durante un’escursione e, a causa del trauma, ha riferito via telefono alla madre di non sapere dove si trovasse, salvo ricordare di essere lungo un’alta via e di aver visto un cartello (forse una palina segnaletica) con l’indicazione per Lillianes. Un uomo di 46 anni è stato tratto in salvo stamane alle 6 dai soccorritori. Dopo l’allerta è subito partita via terra una squadra composta da personale del Soccorso alpino valdostano, Soccorso alpino della guardia di finanza e vigili del fuoco, per percorrere i sentieri dell’alta via numero 1. Poco prima delle 5, l’escursionista è riuscito a inviare via telefono la propria posizione. Trattandosi di una zona boscata e impervia e non essendo possibile intervenire con volo notturno (perché ‘zona rossa’) , si è atteso l’orario utile per il recupero in elicottero. L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario e portato in ospedale per gli accertamenti diagnostici necessari.

