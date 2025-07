Cade e si ferisce seriamente in stabilimento balneare a Anacapri

agenzia

Dopo i primi soccorsi trasferito con elisoccorso a Napoli

CAPRI, 27 LUG – Nel primo pomeriggio un bagnante, 30 anni, italiano, è rimasto ferito in modo serio a seguito di una caduta mentre si trovava in uno stabilimento balneare ad Anacapri. Nell’incidente ha riportato un trauma cranico e un trauma spinale. Soccorso dal 118, è stato dapprima portato al pronto soccorso dell’ospedale Capilupi di Capri e successivamente in elisoccorso dalla piazzola di Damecuta è stato trasferito a Napoli al Cardarelli in neurochirurgia.

