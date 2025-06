Cade in dirupo sotto a un ponte, 51enne salvato dai Vvf a Sutri

agenzia

Sul posto le unità speleo-alpino.-fluviali

ROMA, 18 GIU – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 22 a Sutri, in provincia di Viterbo, per salvare un 51enne del posto caduto in un dirupo. L’uomo è scivolato mentre stava facendo una passeggiata in via Nispilandi, finendo in un burrone sotto un ponte profondo venti metri. Sul posto i caschi rossi del distaccamento di Civita Castellana, e quelli di Viterbo dell’unità Speleo-alpino-fluviale. Il 51enne è stato raggiunto, e dopo essere stato assicurato a una barella a spalla, è stato riportato sulla strada dove l’attendevano i sanitari del 118. Presente sul posto per seguire le operazioni di salvataggio il sindaco di Sutri Matteo Amori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA