Cade in forra, cane recuperato da squadra Saf Vigili del Fuoco

Intervento ancora in corso in Molise sui monti del Matese

GUARDIAREGIA, 25 NOV – I Vigili del fuoco di Campobasso hanno recuperato e stanno portando in salvo un cane da caccia caduto questa mattina in una forra, una gola profonda circa 90 metri, nel territorio di Guardiaregia (Campobasso), sui monti del Matese. E’ stato possibile individuare il segugio poiché dotato di radiocollare. A intervenire sul posto, area nota come ‘montagna spaccata’ non distante dal centro abitato, una squadra Saf, specializzata in tecniche speleo-alpino-fluviali, che è riuscita tra non poche difficoltà, a causa della zona impervia, a raggiungere il cane, fortunatamente in buone condizioni, e a imbragarlo. Le operazioni di risalita sono ancora in corso.

