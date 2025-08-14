Cade in montagna, muore una escursionista nel Bresciano

agenzia

Trentenne deceduta in Vallecamonica, accertamenti della Gdf

BRESCIA, 14 AGO Tragedia questa mattina sulle montagne della Vallecamonica in provincia di Brescia. Una escursionista di circa trent’anni è morta dopo essere precipitata durante un’uscita in quota nei pressi del Bivacco Festa, nel territorio comunale di Edolo. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente: sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare e il medico a bordo ha potuto soltanto constatarne il decesso. Gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

