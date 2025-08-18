Cade in un canale, 90enne muore annegato nel Reggiano

agenzia

Tragedia a San Martino in Rio, era sceso a controllare trattore

REGGIO EMILIA, 18 AGO – Un 90enne è morto annegato in un canale a San Martino in Rio, nella Bassa reggiana. È successo ieri sera intorno alle 19.50 in via Stradone, in località Caselotti di Stiolo. Stando a quanto ricostruito, il 90enne ha accostato il suo trattore lungo l’argine per fare un controllo di bonifica, cosa che era solito fare. Ma all’improvviso è scivolato ed è caduto in acqua, rimanendo incastrato tra i rovi. A nulla è valso l’intervento dei soccorritori del 118. L’uomo è deceduto per annegamento. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno ripescato il cadavere e i carabinieri di San Martino in Rio, per ricostruire l’accaduto.

