Cade in un crepaccio nella Vallée Blanche, morto snowboarder

agenzia

Nel massiccio del Monte Bianco, la vittima è cinquantenne

AOSTA, 18 MAR – Uno snowboarder cinquantenne di nazionalità straniera è morto dopo essere caduto in un crepaccio lungo l’itinerario della Vallée Blanche, discesa in fuoripista sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L’incidente si è verificato ieri intorno a mezzogiorno. L’uomo è precipitato per circa 30 metri al fondo del crepaccio ed è morto a seguito delle ferite riportate, “nonostante il rapido intervento” sul posto delle squadre di emergenza. Lo fanno sapere i gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix, giunti in elicottero sul luogo dell’incidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA