Cade in un crepaccio sul Monte Bianco, morto sciatore italiano

Nella Vallée Blanche socio Cai 40enne è sprofondato per 30 metri

AOSTA, 05 APR – Proveniva dal Trentino-Alto Adige e aveva circa 40 anni lo sciatore freerider morto oggi dopo essere precipitato in un crepaccio nella Vallée Blanche, discesa in fuoripista sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Lo apprende l’ANSA da soccorritori d’Oltralpe. Socio del Club alpino italiano (Cai) si trovava sul versante francese del massiccio del Monte Bianco per un’uscita in fuoripista insieme a una ventina di persone. L’incidente è avvenuto a circa 3.000 metri di quota, verso le 11.20. Probabilmente al suo passaggio sopra un un ponte di neve, la coltre bianca ha ceduto sotto gli sci. L’uomo è così sprofondato in un crepaccio, una fenditura del ghiacciaio, per circa 30 metri. Al termine di una lunga operazione il corpo è stato estratto dai gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix intervenuti in elicottero. A nulla sono valsi i soccorsi: il decesso è stato dichiarato sul posto.

