Cade in un crepaccio sulle Alpi svizzere, morta snowboarder

agenzia

Trentenne cinese era fuori dalle piste segnalate

AOSTA, 05 APR – Una snowboarder cinese di 30 anni è morta dopo essere precipitata in un crepaccio sulle Alpi svizzere. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 12 sul ghiacciaio di Fee, nel canton Vallese, “fuori dalle piste segnalate”, precisa la polizia cantonale in una nota. La donna era in compagnia di un altro snowboarder quando, “per una ragione che l’inchiesta dovrà determinare”, ha fatto “una caduta di diversi metri in un crepaccio”. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA