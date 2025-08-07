Cade in uno scavo, morto operaio nel Casertano

agenzia

In un'azienda a Rocca d'Evandro, la vittima aveva 54 anni

NAPOLI, 07 AGO – Un uomo di 54 anni è morto nel pomeriggio in un infortunio sul lavoro mentre svolgeva lavori alla rete fognaria presso una azienda di import-export a Rocca d’Evandro, nel Casertano. Sul posto, in Via Contrada Demanio Vandra, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano che hanno trovato l’uomo all’interno di uno scavo profondo circa 2,5 metri: l’operaio, durante le operazioni, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel fossato, battendo violentemente la testa e rimanendo in parte sepolto. I vigili del fuoco hanno provveduto velocemente a liberare l’uomo, affidandolo al personale sanitario presente sul posto, ma l’operaio è morto. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell’infortunio.

