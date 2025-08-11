Cade mentre percorre via ferrata, è morto un 82enne

agenzia

L'uomo forse è scivolato sfinito per il caldo, era con il figlio

BAVENO, 11 AGO – Un escursionista di 82 anni è morto fra le montagne del Verbano-Cusio-Ossola, nel territorio di Baveno, mentre percorreva la via ferrata La Miccia. L’uomo, di San Giuliano Milanese, è caduto nel vuoto ed è rimasto appeso alla corda grazie al kit da ferrata che stava indossando. Il figlio, che era con lui, ha dato l’allarme, ma i soccorsi sul posto si sono rivelati inutili. E’ probabile che l’82enne fosse spossato per via del grande caldo. La ‘Miccia’ è considerata una ferrata particolarmente impegnativa.

