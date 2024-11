Cade nella tomba al cimitero, recuperato dai pompieri

agenzia

A Cento nel Ferrarese, ha ceduto una lastra di marmo

FERRARA, 03 NOV – Un uomo di circa 40 anni è caduto in una tomba al cimitero durante la giornata di commemorazione dei defunti. È successo a Cento, nel Ferrarese. L’uomo era andato al camposanto insieme ad una zia e mentre stavano percorrendo il porticato per raggiungere i loculi in cui riposano i loro cari, una delle lastre di marmo poste a terra ha ceduto e lui è finito di sotto; un volo di due metri. Lo riporta la stampa locale. La zia ha iniziato a gridare e le tante persone presenti sono corse sul posto. In pochi minuti sono arrivati vigili del fuoco, polizia locale e 118 chiamati dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri di Cento. I pompieri con delle imbracature si sono calati nella tomba e hanno portato in salvo l’uomo che ha riportato ferite lievi. Il passaggio sotto ai portici è stato chiuso e così resterà fino a nuove disposizioni.

