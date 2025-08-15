Cade per 10 metri su Dolomiti del Brenta,soccorsa con elicottero

agenzia

L'incidente nel pomeriggio sulla via Alimonta-Vidi, in Trentino

TRENTO, 15 AGO – Una arrampicatrice di 28 anni è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo una caduta di circa 10 metri mentre saliva da prima di cordata il quinto tiro della via Alimonta-Vidi sul Castelletto Inferiore, cima nei pressi del rifugio Tuckett, nelle Dolomiti di Brenta, in Trentino. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 14 da parte del compagno di cordata. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino si sono messi a disposizione in piazzola e un altro operatore, oltre che tecnico di elisoccorso, era già al Rifugio Tuckett. L’elicottero, dopo aver imbarcato quest’ultimo nei pressi del rifugio, ha calato con il verricello i due tecnici di elisoccorso e l’equipe sanitaria sulla sosta del quarto tiro, dove l’infortunata è stata recuperata. Il compagno di cordata è stato riaccompagnato alla base della parete dal secondo tecnico di elisoccorso per poi rientrare successivamente a valle in autonomia.

