Cade per 500 metri, giovane sciatore muore sul Monte Bianco

L'incidente in Francia, in un ripido canale dell'Aiguille Verte

AOSTA, 15 APR – Uno sciatore di 25 anni è morto precipitando per circa 500 metri di altezza sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L’incidente – riportano i media d’Oltralpe – è avvenuto ieri sull’Aiguille Verte, vetta che culmina a 4.122 metri. Il giovane, originario di Doubs (Francia) scendeva lungo il ripido canale Whymper. Era accompagnato da un coetaneo che ha dato l’allarme e che poi è stato recuperato in stato di choc dai gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix, giunti sul posto in elicottero. Non sono state trovate tracce di valanga, per cui l’ipotesi privilegiata è che la vittima sia precipitata dopo essere scivolata lungo il pendio.

