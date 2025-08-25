Cade per malore mentre lavora in cava di marmo sulle Apuane

agenzia

Elisoccorso lo porta in codice giallo al pronto soccorso di Pisa

VAGLI DI SOTTO (LUCCA), 25 AGO – Ha un malore mentre lavora nella cava di marmo e cade, subendo un trauma cranico. Così un incidente per un cavatore delle Alpi Apuane, un 37enne verso mezzogiorno nel bacino estrattivo di Piastra Bagnata nel comune di Vagli Sotto (Lucca). L’uomo, cadendo, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato – in codice di urgenza ‘giallo’ – all’ospedale di Cisanello (Pisa) dall’elisoccorso Pegaso, attivato soprattutto per la posizione in cui è avvenuto il fatto. Sul posto – oltre a Pegaso – un veicolo del 118 (l’ambulanza con medico di Castelnuovo di Garfagnana), operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), forze dell’ordine e vigili del fuoco.

