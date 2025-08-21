Cade ramo da un albero in piazza a Firenze, ferita passante

agenzia

28enne colpita a un piede, portata in codice giallo all'ospedale

FIRENZE, 21 AGO – A causa del vento questo pomeriggio, intorno alle 17:30, è caduto un ramo da un platano in piazza Niccolò Acciaioli, nella frazione del Galluzzo a Firenze, colpendo ad un piede una ragazza che stava passando. La passante, 28 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, i vigili del fuoco e la direzione Ambiente del Comune che ha svolto un sopralluogo e controllato la pianta. Il ramo caduto, spiega una nota di Palazzo Vecchio, si è staccato dalla cima una pianta del diametro di 24 cm, controllata l’ultima volta il 2 febbraio 2024, inserita nella classe B di rischio (basso) senza prescrizione di potature da eseguire. Il prossimo controllo previsto dai professionisti agronomi incaricati era programmato per il 21 marzo 2027. L’assessore comunale al welfare Nicola Paulesu si è recato all’ospedale ed è in contatto con i servizi sanitari per seguire le condizioni della ragazza.

