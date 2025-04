Cade una lastra di vetro in un albergo, muore un operaio

agenzia

Incidente in Versilia a Lido di Camaiore. Indagini dell'Asl

CAMAIORE (LUCCA), 07 APR – Infortunio mortale sul lavoro in Versilia, a Lido di Camaiore, dove un uomo fra i 50 e i 60 anni che stava lavorando in un albergo è stato colpito da una lastra di vetro caduta dall’alto. I soccorsi sono subito intervenuti sul posto ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti per gli accertamenti i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl Toscana Nord ovest. L’incidente è avvenuto prima delle 15.

