Cadono tubi da impalcatura, ferite due bambine a Genova

agenzia

E' successo nel quartiere di Albaro, andavano a lezione danza

GENOVA, 12 GIU – Due bambine di nove anni sono rimaste ferite questo pomeriggio dopo essere state colpite da alcuni tubi caduti da una impalcatura. E’ successo in via Zara, nel quartiere residenziale di Albaro, a Genova. Le due sono state soccorse dal personale inviato dal 118 e sono state portate in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale pediatrico Gaslini. Le due bimbe sono state colpite di striscio. E’ successo davanti a una scuola di danza dove le due stavano andando per la lezione. Sul posto anche vigili del fuoco e personale dell’Asl 3 che sta verificando il rispetto di normativo della sicurezza del cantiere. A causare l’incidente sarebbe stato il cedimento di una impalcatura.

