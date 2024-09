Caduta al Giro della Lunigiana, ciclista sloveno è grave

agenzia

Ad avere la peggio il corridore Jakob Omrzel, tra i favoriti

SARZANA, 04 SET – Due ciclisti e una motostaffetta del Girlo della Lunigiana, gara giovanile di ciclismo tra le più importanti al mondo, sono rimasti feriti oggi pomeriggio a seguito di una caduta che li ha visti coinvolti lungo via Provinciale a Sarzana durante la prima tappa da Luni alla Spezia. Ad avere la peggio il 18enne corridore sloveno Jakob Omrzel, uno dei favoriti della corsa, trasportato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia in codice rosso dove è ricoverato in prognosi riservata. L’altro atleta coinvolto è Jacopo Sasso, anch’egli 18enne, che ha riportato diverse escoriazioni. Il motociclista in servizio gara avrebbe riportato la frattura di una gamba e di un gomito ed è stato trasportato presso l’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

