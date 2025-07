Caduto ieri sera non è riuscito ad alzarsi, soccorso stamani

agenzia

Paziente bariatrico salvato da Vigili fuoco nel Pordenonese

TRIESTE, 19 LUG – Delicata operazione dei Vigili del fuoco che, insieme con il personale sanitario, questa mattina hanno soccorso un paziente bariatrico caduto, ieri sera, nella propria abitazione. La persona era rimasta bloccata non riuscendo più a rialzarsi. Il fatto è accaduto a Prata di Pordenone (Pordenone). La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sacile (Pordenone) è intervenuta con una autoscala giunta dalla sede centrale del comando di Pordenone. I Vigili del fuoco, operando in sinergia con il personale sanitario presente sul posto, hanno sistemato l’infortunato all’interno di una speciale barella da trasporto che, da una finestra dell’ appartamento, è stata sistemata sul cestello dell’autoscala e, sempre accompagnata da un operatore, è stata trasportata fino alla strada dove il personale sanitario ha preso in carico l’infortunato per il trasporto all’ospedale.

