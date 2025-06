Caduto in piscina venerdì, morto bimbo di quattro anni

agenzia

Piccolo finito in acqua in Parco acquatico nel Bresciano

BRESCIA, 22 GIU – E’ deceduto in serata il bambino di quattro anni caduto venerdì nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato in provincia di Brescia. Il padre, che lo aveva perso di vista, lo aveva trovato in piscina già esanime. La notizia è stata comunicata alle forze dell’ordine dai medici dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

