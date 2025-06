Caf abusivo per finte assunzioni di immigrati, 5 arresti

agenzia

Migliaia di domande false. Clonati timbri di Comuni e aziende

LIVORNO, 04 GIU – I carabinieri del comando provinciale di Livorno, coadiuvati dal nucleo carabinieri presso l’Ispettorato del lavoro e dall’Arma territoriale, stanno eseguendo nelle province di Napoli e Grosseto, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Livorno per cinque persone, tutte originarie del Napoletano, accusate, a vario titolo, di concorso aggravato in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sostituzione di persona e falsità materiale commessa da privato. Il provvedimento è stato emesso dopo una complessa indagine condotta dal nucleo investigativo di Livorno dal giugno 2024 e coordinata dalla procura labronica mediante attività tecniche di intercettazione telefonica e analisi telematica. E’ stata avviata, spiegano i carabinieri, a seguito di una segnalazione della prefettura per le insolite modalità di accesso al portale e per l’inconsueto numero di istanze di regolarizzazione di lavoratori stagionali extracomunitari (a norma del Decreto Flussi) apparentemente riferibili a ditte del territorio livornese. E’ stato accertato come gli indagati avessero allestito un “Caf abusivo” ed una “centrale del lavoro”, specializzandosi nella predisposizione di migliaia di domande di ingresso in Italia di presunti lavoratori extracomunitari e producendo documentazione falsificata riconducibile ad ignari legali rappresentanti di centinaia di aziende (24 solo quelle in provincia di Livorno coinvolte). In una perquisizione eseguita nel novembre 2024, in concomitanza di un cosiddetto ‘click day’, i carabinieri hanno sequestrato, decine di devices (tra i quali pc, dispositivi di archiviazione digitale e smartphone), timbri clonati di amministrazioni comunali e di professionisti, centinaia di documenti di identità falsificati e digitalizzati, nonché una voluminosa documentazione cartacea e digitale artefatta, impedendo la presentazione agli Uffici Territoriali del Governo di tutta Italia di decine di migliaia di false richieste di assunzione. Prevista una conferenza stampa alle ore 11 al comando provinciale dei carabinieri di Livorno.

