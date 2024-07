Caffè Florian cede al caldo, camerieri senza giacca e papillon

agenzia

In piazza San Marco a Venezia, è' il caffè più antico del mondo

VENEZIA, 26 LUG – Il global warming fa una un’altra vittima’: l’etichetta del Caffè Florian di Venezia, in più antico del mondo, fondato nel 1720, che tra i tratti distintivi ha sempre avuto anche l’austera eleganza del personale. Nelle nuove divise estive per camerieri e commis sono adesso scomparsi, per la prima volta, la tradizionale giacca bianca e il papillon, in favore di un più pratico panciotto damascato, una camicia con collo aperto e una pochette. Del nuovo look fa parte anche un apposita tasca per il palmare delle ordinazioni. Un compromesso tra il caldo e lo stile, che non cambia il fascino di uno dei locali iconici di Venezia.

