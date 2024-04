Calciatore 15enne estrae pistola finta dopo una partita

agenzia

Modena, negli spogliatoi durante una lite, interviene la polizia

MODENA, 25 MAR – Un quindicenne va alla partita di calcio con una pistola giocattolo priva di tappo rosso e la estrae negli spogliatoi alla fine di una sfida particolarmente accesa, tant’è che poco prima del triplice fischio erano stati espulsi due giocatori, uno per squadra. L’episodio, ricostruito dalla Gazzetta di Modena, è accaduto sabato all’interno del campo Botti di Modena. Ad affrontarsi, sul campo, per il campionato Csi, per la classe 2009, una squadra di Modena e una della provincia, dove giocava il 15enne che, come ha fatto sapere la società, è stato infatti estromesso dalla squadra immediatamente dopo l’accaduto. Una volta che le squadre sono rientrate negli spogliatoi, e mentre era ancora in corso un’accesa discussione per quanto avvenuto sul campo, il 15enne ha estratto l’arma dal borsone. Subito sono intervenuti i due allenatori: uno ha strappato la finta arma, ma del tutto ‘credibile’ a quanto pare, dalle mani del minorenne, l’altro ha allertato la polizia, che è subito intervenuta sul posto. Il caso è stato inviato, come informativa, alla procura del tribunale dei minori di Bologna. Il quindicenne rischia una denuncia per procurato allarme e minacce aggravate.

