Calciatore sfregia donna, Daspo di 5 anni dai locali pubblici

agenzia

Voleva difendere ragazza, lui le ha tirato bicchiere in faccia

SANREMO, 08 MAR – Un divieto d’accesso ai locali pubblici per cinque anni è stato emesso dalla Questura di Imperia nei confronti del calciatore e artigiano sanremese Luca Travella, 22enne arrestato con l’accusa di lesioni gravissime per aver sfregiato una donna 32enne a cui ha lanciato un bicchiere in faccia durante una serata di svago in un locale notturno e ora rischia di perdere la vista da un occhio. Al giovane sarà applicato il cosiddetto ‘Daspo Willy’ contro la movida violenta, dal caso di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma), la misura di prevenzione stabilita da subito dalla Questura di Imperia in caso di scarcerazione gli impedirà per un quinquennio di accedere agli esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento della provincia di Imperia. L’aggressione, risalente alla serata finale del Festival di Sanremo, si era consumata in un noto locale del lungomare della città dei fiori. Stando a quanto ricostruito, il ventiduenne stava litigando con una ragazza, quando la donna è intervenuta in suo aiuto. È stato così che il ragazzo, come risposta al tentativo di sedare la lite, ha reagito con estrema violenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA