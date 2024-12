Calcinacci cadono da quarto piano e feriscono donna a Napoli

agenzia

Secondo caso oggi in città.42enne è stata ricoverata in ospedale

NAPOLI, 14 DIC – Alcuni calcinacci sono caduti stamattina, intorno alle 8, dal quarto piano di un edificio, in via Portamedina ed hanno colpito una donna di 42 anni alla spalla. Oggi sono due i casi di donne ferite dalla caduta di calcinacci: un altro episodio si è verificato in via Sant’Anna dei Lombardi dove sempre dei calcinacci hanno ferito una donna su un monopattino. Una pattuglia della Polizia Locale, presente nelle vicinanze, è intervenuta per prestare i primi soccorsi alla donna ferita, in attesa dell’arrivo del personale del vicino ospedale Vecchio Pellegrini che ha successivamente trasportato la donna al pronto soccorso in codice verde per una sospetta frattura. Gli agenti hanno immediatamente interdetto il passaggio sotto l’edificio interessato e, con il supporto dei Vigili del Fuoco, provveduto alla rimozione dei calcinacci pericolanti che forse sono caduti per il maltempo. Le attività sono proseguite con l’identificazione dei proprietari e degli occupanti dello stabile per accertare eventuali responsabilità, come disposto dal magistrato di turno. L’intervento ha permesso la rapida messa in sicurezza dell’area e il ripristino delle normali condizioni di transito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA