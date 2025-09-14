CalcioNapoli24 Tv, ‘cronista e cameraman aggrediti a Firenze’

agenzia

'Insulti e spintoni al termine dell'incontro con la Fiorentina'

NAPOLI, 14 SET – Un giornalista e un cameraman di ‘CalcioNapoli24 Tv’ sono stati aggrediti e insultati a Firenze al termine dell’incontro vinto dal Napoli contro la Fiorentina. Lo denuncia la stessa emittente locale sottolineando che l’aggressione è avvenuta mentre i due erano in diretta. “Il nostro inviato Manuel Guardasole è stato aggredito verbalmente – afferma CalcioNapoli 24 – e successivamente il nostro cameraman Vittorio Bernardo è stato spinto con veemenza. Entrambi stavano svolgendo il loro lavoro, senza infastidire o aizzare la tifoserie di Firenze, con la professionalità che da sempre contraddistingue la nostra testata”. L’aggressione è avvenuta al termine della partita a ridosso della postazione dell’emittente, fuori dalla zona di prefiltraggio del Franchi. “Diversi gruppetti di tifosi – dice ancora CalcioNapoli 24 -, mentre Guardasole era in collegamento con lo studio, hanno lanciato insulti di ogni tipo: ‘è meglio che andate via di qui’; ‘vai via pezzo di m…’.” Ad un certo punto, sempre secondo la versione della tv locale, uno dei gruppi organizzati dei tifosi viola avrebbe “spinto il cameraman e spostato la telecamera verso il muro di un palazzo, il tutto durante un collegamento in diretta”. “Ci auguriamo – dice ancora l’emittente – che vengano presi provvedimenti seri” nei confronti dei tifosi. Il direttore di CalcioNapoli24, Salvio Passante, nell’esprimere vicinanza ai due colleghi si riserva di ricorrere nelle sedi opportune a tutela dell’incolumità degli stessi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA