Caldo, alle Molinette nessun colpo calore, ma +20% accessi

agenzia

Soprattutto fragili in dea nel più grande ospedale del Piemonte

TORINO, 01 LUG – Al pronto soccorso del più grande ospedale del Piemonte, le Molinette della Città della salute di Torino, non sono arrivati pazienti per colpo di calore, cioè con un quadro severo con necessità di terapia intensiva. Viene registrato però un aumento del 20% relativo ai pazienti giunti per disidratazione, ipotensione, sincope o alterazioni degli elettroliti. Si tratta prevalentemente di pazienti fragili, con plurime comorbilità, ipotensione e in terapia diuretica. Nel complesso la situazione viene definita ordinaria per il periodo estivo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA