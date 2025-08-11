‘Caldo anomalo’, allerta gialla in Valle d’Aosta

agenzia

Zero termico a 5.200 metri

AOSTA, 11 AGO – Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un bollettino di allerta gialla legato alle temperature elevate, valido sia oggi sia domani in bassa valle e nella valle centrale. In particolare, lo zero termico oggi si attesta a 5.200 metri di quota, mentre domani è previsto tra 4.800 e 4.500 metri. “Aria calda presente in quota – si legge – sia oggi che domani determina condizioni di caldo anomalo nei fondivalle”.

