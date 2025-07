Caldo, anziano muore al pronto soccorso per disidratazione

agenzia

Al San Martino di Genova: "Nove accessi per alte temperature"

GENOVA, 02 LUG – Un anziano di 85 anni entrato in Pronto Soccorso al san Martino per disidratazione e con co-morbidità, è morto per scompenso cardiaco. Lo comunica lo stesso Policlinico genovese secondo il quale oggi si sono registrati nove accessi per disidratazione e dinamiche correlate alle alte temperature. In tutti i casi si è trattato di pazienti anziani, fragili, con co-morbidità.

